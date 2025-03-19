شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. دينا فؤاد تطلب من والدها المجىء للقصر وطلب نقود من حكيم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 18 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، ضمن موسم رمضان 2025، الكثير من الأحداث، حيث طلبت غزل "دينا فؤاد" من والدها أن يأتي للقصر، ويطلب من حكيم "مصطفى شعبان" نقود المهر التي تخصها، كما طلبت منه أن يطلب منه إقامة مشروع له، وكشفت له أن الأمور في القصر ليست على ما يرام ولا بد من تأمين نفسها وابنها قبل أن تغرق السفينة.

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث قالت برنسة "سهر الصايغ" لإخوتها إنهم بعدما اتفقوا على قتل ياسين، من الممكن أن يتفقوا على قتلها هى الأخرى حتى يورثونها، لذا طلبت منهم أن تقوم بالزواج من خاطر "محمد العمروسي" حتى يقوم بحمايتها منهم، ووافق بحر وسليم ووعدوها بزواجها منه.

وكشفت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث اتفق أولاد عم حكيم باشا، سليم وبحر وبرنسة، أن يقوموا بقتل ياسين "ميدو عادل" حتى لا يرث معهم، ويقوموا هم بورثه، وقال بحر "محمد نجاتي" إنه هو من يتولى أمر قتل ياسين.

ذهبت غزل" دينا فؤاد" لحجرة لومة "يارا قاسم"، بعدما خرجت غاضبة من حجرتها بسبب قرار حكيم باشا "مصطفى شعبان"، بترك ورثه، وطلبت منها أن تضع يدها في يديها ضد صفا "هاجر الشرنوبي" لأنها الوحيدة التي تملك قلب حكيم، ومن الممكن أن يستغنى عنهم الاثنتين، فالحل أن يقوموا يموت غزل في أعين حكيم باشا.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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