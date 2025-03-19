شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. مصطفى شعبان يخضع لنصيحة والده والان مع تفاصيل الخبر

ذهب حكيم "مصطفى شعبان" لبيت والده "أحمد صادق" ونام فيه نوماً عميقاً، وقال له إنه لم ينم بعمق سوى في بيته، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حكيم باشا، ضمن موسم رمضان 2025، وكشف حكيم لوالده عن مخاوفه بعدما تخلى عن الورث والأموال، أن يعيش عيشة دنكاً هو وابنه، ولكن طمأنه أبوه بأن الله الذي رزقه وهو يعمل في الحرام سيرزقه أكثر بكثير في الحلال، فخضع حكيم لنصيحة أبيه.

حيث كشفت صفا "هاجر الشرنوبي" خطة غزل "دينا فؤاد"، ولومه "يارا قاسم" بأنهما يريدان الاستحواذ على أموال حكيم قبل توزيع الورث، وحذرتهما مما يخططان لو علمه حكيم باشا سوف يعاقبهما على فعلتهما، لكنهما لم يكترثا لتحذيرها.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث طلبت غزل "دينا فؤاد" من والدها أن يأتي للقصر، ويطلب من حكيم "مصطفى شعبان" نقود المهر التي تخصها، كما طلبت منه أن يطلب منه إقامة مشروع له، وكشفت له أن الأمور في القصر ليست على ما يرام ولا بد من تأمين نفسها وابنها قبل أن تغرق السفينة.

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث قالت برنسة "سهر الصايغ" لإخوتها إنهم بعدما اتفقوا على قتل ياسين، من الممكن أن يتفقوا على قتلها هى الأخرى حتى يورثونها، لذا طلبت منهم أن تقوم بالزواج من خاطر "محمد العمروسي" حتى يقوم بحمايتها منهم، ووافق بحر وسليم ووعدوها بزواجها منه.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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