شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور تبحث عن ثأرها من غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة رانيا منصور للمنافسة الرمضانية هذا الموسم في دور غالية وهي ابنة أحد أثرياء المنطقة التي تعيش بها شفاعات التي تلعبها غادة عبد الرازق، وهو معلم ثري، خلال أحداث مسلسل شباب امرأة الحلقة 3.

ويوجد بين غالية وشفاعات أكثر من سبب الخلاف والثأر الشخصى أولهم خلاف شفاعات وزوج غالية، حيث إن شفاعات قد استولت على ميراثه من والده لأنها كانت زوجة له، وهناك سبب آخر نكتشفه مع مرور الوقت وتصاعد الأحداث.

شباب امرأة هو إعادة تقديم لواحد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية فيلم شباب امرأة.

المسلسل اعد المعالجة الجديدة له من الرواية الأصلية للأديب امين يوسف غراب السيناريست محمد سليمان عبد الملك. و يخرجه احمد حسن ميسو و تشارك رانيا في بطولته مع النجوم غادة عبد الرازق و يوسف عمر و محمد محمود ومحمود حافظ وعمرو وهبة وجوري بكر و داليا شوقي وعدد كبير من النجوم.

الجدير بالذكر أن رانيا تنتظر عرض فيلم ريستارت والذي تشارك فيه مع النجوم تامر حسني، وهنا الزاهد وباسم سمرة والكثير من النجوم وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



رانيا منصور تبحث عن ثأرها من غادة عبد الرازق في شباب امرأة



رانيا منصور تبحث عن ثأرها من غادة عبد الرازق فى شباب امرأة



رانيا منصور تبحث عن ثأرها من غادة عبد الرازق في شباب إمرأة