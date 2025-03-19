شكرا لقرائتكم خبر عن جيدا منصور: ريهام حجاج لم تبخل علينا بالنصائح فى تصوير مسلسل أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة الشابة جيدا منصور عن كواليس مسلسل أثينا وشخصيتها، التى قدمتها خلال أحداث المسلسل، والنصائح التى كانت تقولها ريهام حجاج لها فى التصوير.

قالت جيدا منصور، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت فى البداية هقدم شخصية غير شخصية ياسمين التى قدمتها فى المسلسل لكن استقرينا أنى هقدم شخصية ياسمين خلال أحداث مسلسل أثينا، وكواليس المسلسل كانت أكثر من رائعة كلنا مع بعض ننزل نذاكر المشاهد مع بعض".

وتابعت في كلامها: "ريهام حجاج لم تبخل على أي حد فى لوكيشن التصوير بالنصيحة، وكانت تتحدث معانا كيف نتعامل فى المجال لأن إحنا لسه في بداية حياتنا الفنية، وكل أدوار الشخصيات التي قدمها الشباب في المسلسل رائعة وبها مشاعر كثيرة وقصة المسلسل في حد ذاته مهمة لأنه بتناقش كيف يأثر التطور التكنولوجى على الشباب".

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر فى البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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