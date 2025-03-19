شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 3.. غادة عبدالرازق تعتذر لإمام وتعرض عليه العودة لغرفته شهرين بدون إيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ختام الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، اعتذار شفعات "غادة عبد الرازق" لإمام "يوسف عمر" على طردها له وطريقة تصرفها معه لكنه أخبرها أنه وجد مكان آخر سيسكن فيه ويريد استعادة فلوس الايجار والتأمين.

وأخبرت شفعات "غادة عبد الرازق" إمام "يوسف عمر" بأن حسبو أخذ فلوس الإيجار والتأمين وصرفها على شرب الخمر لكنها تعرض عليه مجددا مع اعتذارها أن يسكن في الغرفة لمدة شهرين بدون إيجار كوسيلة للاعتذار منها على تصرفها ولمساعدته لها في علاج حجازي.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، شهدت تعريف حسبو "محمد محمود"، إمام البلتاجي "يوسف عمر" بشفاعات "غادة عبد الرازق"، وأخبره بأنها السيدة التي كان يسكن في منزلها.

وطلبت شفاعات تجهيز الغرفة الموجودة في السطوح، ليقطن بها الدكتور إمام. وطلب مدبولي "طارق النهرى" من زوج ابنته حامد "محمود حافظ"، أن يتصالح مع شفاعات. وتمنى مدبولي أن ترضى عنه شفاعات، وتعلم أنه لا يتزوجها بسبب المصلحة. وتعجب إمام البلتاجي "يوسف عمر" من أن شفاعات "غادة عبد الرازق" صاحبة المنزل الكبير، كانت تقطن في غرفة بسطح المنزل. وأخبره حسبو "محمد محمود"، أن المنزل والمحلات وكل ما تملك كانوا ملك المعلم سلامة، وكان أرمل ويربى ابنه حامد، وحسبو أتى بشفاعات لتخدم عنده بالمنزل، إلا أنه وقع في حبها، وتزوجها، وعندما تنمرد ابنه، خاف، وتنازل عن كل املاكه لشفاعات، ثم مات، وأصبح هي الكل في الكل.

والتقى الدكتور إمام "يوسف عمر"، بسلوى "داليا شوقى"، بكلية الطب. واعتذرت سلوى، بكثرة الأسئلة التي توجهها له، وقدمت الشكر له بعد تقديمه يد المساعدة. ووجهت سلوى لإمام دعوة للغداء في منزلها.

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