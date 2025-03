شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 18.. غلاب يعاتب توفيق التمساح بسبب زواج آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 18 من مسلسل فهد البطل، ضمن موسم رمضان 2025، فى إثارتها بعدما شهدت جلسة بين توفيق التمساح "محمود البزاوي" وغلاب "أحمد عبد العزيز" عاتب فيها الأخير التمساح على ما حصل بشأن زواج آسيا من شخص آخر غير ابنه عمر غلاب.

وشهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل فهد البطل ذهاب فهد البطل "أحمد العوضى" إلى نادر التمساح "حمزة العيلي" وضربه فلم يهدأ حتى رفع نادر السلاح عليه ليسمع منه الحكاية التى يظنها فهد ولا يعلم حتى الآن أنها كانت مخططا من شامل. والحلقة استمرت حتى بدأ نادر فى البحث عن المتسبب فى هذا اللبث بينه وبين فهد.

تُعرض الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل فهد البطل مساء اليوم الإثنين على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحًا، والاعادة الساعة 12 ظهرًا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الساعة 5:00 صباحا، والساعة 10:45 صباحا، هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

قصة وأبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

