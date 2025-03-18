شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 3.. ظهور الفنانة هالة فاخر فى دور والدة هند عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 3، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ظهور الفنانة هالة فاخر فى دور "سندس" والدة "منال" هند عبد الحليم، بعدما قررت الجلوس مع ابنتها فى منزلها، ورحب بها زوج ابنتها "أحمد" عابد عناني.

وشهدت الحلقة حديث "منال" هند عبد الحليم مع زوجها "أحمد" وأخبرته بأن والدتها ستمكث معهما بسبب مشاجرتها مع شقيقها.

عاد "أسامة" نيقولا معوض خلال أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطة إلى المنزل بعد خلافه مع زوجته "زينب" ياسمين صبري، بسبب اقباله على تقديم استقالتها دون علمها، وأخبرها بأنهما سيقومان بايداع مبلغ 2 مليون جنيه فى البنك، وسيقوم بالسير في اجراءات فتح شركة باسمها، وتعتذر له ويتبادلان اللحظات الرومانسية من جديدة.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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