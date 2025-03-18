شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 3.. نيقولا معوض يهادى ياسمين صبرى سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 3، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بمنع "أسامة" نيقولا معوض، "زينب" ياسمين صبري من مقابلة أهلها فى يوم صباحية زواجهما، بعدما حضروا ولم يفتح لهم باب المنزل.

وتحدث "أسامة" مع "زينب" وأخبرها بأنه لا يريد ضياع أى لحظة حتى يكون معها، وأخبرها عن مفاجأة لها، حيث أحضر لها سيارة ودونها باسمها، وردت على هاتف أهلها وأخبرتهم أنها بالمطار للسفر لقضاء شهر العسل.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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