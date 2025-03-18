شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: شخصية غزل فى مسلسل حكيم باشا صعبة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا فؤاد إنها تدرس جيدا تفاصيل كل شخصية تجسدها، وفى «غزل» ركزت للغاية على أن تعرف كل شىء عنها، خصوصا أنه دور وشخصية صعبة للغاية، واجتهدت فى دراسة الشخصية حتى استطاعت تجسيدها على أعلى مستوى.

وأضافت دينا لـ"الخليج 365": "بمجرد استلامى للسيناريو عقدنا أنا ومصطفى شعبان، والمخرج والمؤلف، ورشة عمل ناقشنا فيها جميع التفاصيل بالمسلسل بعمق".

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، أحمد بسيم، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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