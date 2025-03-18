شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 3.. مواجهة بين إياد نصار وفتحي عبد الوهاب لإطلاق سراح أحمد عزمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتي DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، تفكير حسن "إياد نصار" في ترك علاء "احمد عزمي" وقدم له الاعتذار على احتجازه هذه الفترة وأن شقيقه حماده "فتحي عبد الوهاب" هو سبب كل هذه التصرفات المتهورة.

ثم ذهب حسن "إياد نصار" إلى حماده "فتحي عبد الوهاب" وطالبه بترك زوج اخته الاسطى مؤمن مقابل فك احتجازه للشيخ علاء "أحمد عزمي"، وأن يحصل هو على حقوقه المالية ويعود للسفر إلى الخارج، بينما شعر حماده بأن هناك مؤامرة تحاك له مقابل هذا العرض.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، شهدت قسم حسن "إياد نصار"، لهند "ريهام عبد الغفور"، أنه لم يحب غيرها، لا إيطالية ولا غيرها، وأنه ظل في السجن 7 سنوات ولم يفكر في أحد مثلها.

وردت هند بأن حمادة "فتحى عبد الوهاب" والد البنتها وطفل سياتي بعد شهور، وطلبت منه ان يبتعد ويسافر خارج البلاد، ليفاجأ حمادة بوقوف حسن مع زوجته، وهدد حمادة "فتحي عبد الوهاب"، لحسن "إياد نصر"، بألا يذكر اسم زوجته هند "ريهام عبد الغفور"، وإلا سينهي حياته.

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