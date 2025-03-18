شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 4.. عايشة ترسل جوابا لوالد أيمن تنصحه باحتواء ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جواب عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON ضمن موسم رمضان 2025، لوالد أيمن لتنصحه باحتواء ابنه، وبالفعل يأخذ بنصيحتها، ويقرب منه ويفهمه أكثر.

كما طلبت فاطيما من عايشة إقناع والدتها بالعودة إلى مصر من أجل الجامعة لتجد عايشة نفسها في ورطة، بعد أن حفظ زملاؤها في الجامعة والدكاترة شكلها، لأنها كانت تتقمص شخصية فاطيما في الجامعة لتساعدها على إنهاء العام الدراسي بنجاح ولأنها فى أمريكا ولا تستطيع النزول بسبب والدتها.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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