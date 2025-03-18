شكرا لقرائتكم خبر عن أنور عبد المغيث: البطل الشعبي يتخطى أحلامه الشخصية ليحمل قضايا تهم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب أنور عبد المغيث لـ الخليج 365: "هناك فرق بين الحكاية الشعبية ورحلة البطل الشعبي، والحكاية الخرافية، فالحكاية الخرافية نحن نتعامل في مستوى من مستويات الأحداث، نجمح فيه إلى عالم الخوارق والكائنات غير الطبيعية مثل الجن والعفاريت وغيرهم، أما الحدوتة الشعبية التي تحمل الحكمة ووجهة النظر الخاصة والمثل العليا التي يريد الشعب أن يتناقلها جيل بعد جيل، أما البطل الشعبي هو بطل يخرج عن همومه الشخصية وأحلامه الشخصية نحو قضية شريفة، تهم مجتمعه أو تهم الإنسانية كلها في لحظة من الخطورة".

وأضاف عبد المغيث: "وإذا نظرنا إلى أزمة جودر سنجده هو البطل المختار الذي يتحمل مسئولية استخراج الكنوز ثم يتفاجأ بأنها ستكون تحت حمايته ومسئوليته، فبطلنا جودر وهو عمر المصري ويجب أن نضع تحت مصري مائة خط، فهذا البطل إن لم يكون مصري فماذا ممكن أن يكون، فمصر لحظة محورية في التاريخ ولحظة محورية في الجغرافيا، فالإنسان المصري صبور على همومه ودائما يأخذ مواقف، وبالتالي البطل الشعبي يحمل قيمة تهم الوجود والإنسانية ويتجاوز عن الأحلام والمصالح الشخصية".

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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