شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 3.. أسامة يخبر زينب بأنه سيسير فى إجراءات فتح شركة باسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 3، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، حديث "منال" هند عبد الحليم مع زوجها "أحمد" وأخبرته بأن والدتها ستمكث معهما بسبب مشاجرتها مع شقيقها.

عاد "أسامة" نيقولا معوض إلى المنزل بعد خلافه مع زوجته "زينب" ياسمين صبري، بسبب إقباله على تقديم استقالتها دون علمها، وأخبرها بأنهما سيقومان بإيداع مبلغ 2 مليون جنيه فى البنك، وسيقوم بالسير في إجراءات فتح شركة باسمها، وتعتذر له ويتبادلان اللحظات الرومانسية من جديدة.

وشهدت الحلقة مواجهة "زينب" ياسمين صبري لزوجها "أسامة" نيقولا معوض بعدما أخبرها بأنه المتسبب فى استقالتها.

عنّفت "زينب" "أسامة" بشدة وطلبت منها أن يتحدث مع "مستر رمزي" ويعيدها للعمل مرة أخرى، وأخبرها بأن عملها تتقاضى عليه أجراً 6 آلاف صافي، وفي خلال 20 عام يساوي مليون ونصف، ليعطيها شنطة بها 2 مليون جنيه ويغادر المنزل.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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