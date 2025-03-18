شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 4.. دنيا سمير غانم تقلش على المطرب المقنع تووليت وتغنى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON ضمن موسم رمضان 2025، مع شقيقتها لتقنعها بالسماح لفاطيما باستكمال دراستها في مصر ولكن ترفض وتضطر عايشة إكمال دور فاطيما في الجامعة حتى لا يتم فصلها من الجامعة وتحقيق حلمها التمثيل والغناء على مسرح الجامعة.

وتتحدث عايشة مع صديقاتها داليا "فدوى عابد" إذا جاءت فاطيما سوف تذهب إلى الجامعة بالماسك مثل المطرب تووليت المطرب المقنع ثم تغنى له.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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