شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: محمد شاهين محارب المنطقة الآمنة الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عالم الدراما والسينما هناك اتجاهان، الأول وهو المنطقة الأمنة وهى التى يحقق فيها الممثل أو الفنان نجاحات معقولة بالنسبة له وللسوق نتيجة عمل أو مشاركة معينة، وهى ما يرقد فيها لفترة طويلة يحاول الاستفادة بقدر الإمكان بذلك الأداء، فغالباً ما يكون دور قام بتأديته ونجح فيه، وتلك المنطقة هى المزدحمة من قبل الممثلين، حيث ينعمون فيها بالقدر الكافى من الراحة، وهى المنطقة التى تعد سلاحا ذو حدين للممثل فهى التى لا تدفعه للتطوير فهو يرى نفسه ناجحا فى مكان معين فقط فبالتالى يسير بنفس الأداء البطيء فى عملية التطوير، فهو فى نظر نفسه "ناجح" وبالتالى يعيد ويكرر نفس الأداء حتى إفقاد طعمه وبريقه شيئا فشيئاً حتى يتلاشى كل ما قام به، ويجد نفسه أمام نفس الدور والشخصية كل مرة مع اختلاف الزمان والمكان واسم العمل.

المنطقة الآمنة هى ملاذ أمن ومريح لكل من لا يمتلك الموهبة الكاملة، ففى عالم الفن الموهبة درجات، وهناك من يمتلكها كاملة ولا يعمل على الاستفادة بها وهناك من يمتلك جزءا منها ويعمل على تطويرها طوال الوقت، ولعل الثانى هو الأفضل فهو الذى يمتلك قدرا كافيا من المخاطرة.

على عكس كل ما سبق، هناك ممثلون وفنانون يخاطرون طوال الوقت، والمخاطرة هى من تجلب لهم الأرضية الكبيرة فى عالم الفن والسينما والدراما، فهم طوال الوقت لا تجد لهم عمل مكرر، فهو الآن الشرير وغداً الطيب، وأمس الجانى وقبل أمس المجنى عليه، فتلك التنوعات هى التى تجعلهم طوال الوقت مطلوبين فى الكثير من الأدوار ولهم طوال الوقت صلاحية الاختيار بين الورق المطروح، فهم فنانون يتم الاستعانة بهم لتقوية العمل وليس لاستكماله، وهم أصحاب المنطقة الخطرة، ولعل واحد من بين تلك الأسماء هو النجم محمد شاهين، الذى نجح في كل ما سبق، في تجسد شخصية "وسام" فى مسلسل لام شمسية .

وعلى غرار النجم خالد الصاوى فى فيلم عمارة يعقوبيان وتجسيده لأول مرة شخصية مختلفة ليس فقط عن أدواره ولكنها عن المجتمع ككل، ونجح فى تجسيدها بكل حذافيرها ولعل ذلك الدور هو ما مهد فيما بعد لنجاحاته المتتالية فى السينما والدراما فهو الممثل الذى يملأ الدور وليس العكس، ففى مسلسل لام شمسية للمخرج كريم الشناوى، نجح فى اختيار ممتاز للنجم "محمد شاهين" فهو الذى سيضيف للعمل وليس العكس، فهو من سيضيف الكثير من الخطورة وليس العكس، فهو من سيعمق الأداء وهوما مطلوب إثباته فى تلك الأدوار.

مجرد اختيار شاهين للورق وتجسيده هو نجاح كبير، فتلك الأدوار الملغمة يهرب منها الكثيرون ويتحججون وإن قبلوا سيقبلون بشروط معينة تجعل الدور ناقصا وليس متكاملا، وهو عكس كتالوج "شاهين" الذى إذا طالبته بالسباحة سيفاجئك بالغوص فى أعمق الأعماق، وإذا طلبت منه السير سيركض ولن تستطيع الإمساك به وهو المطلوب إثباته.

ومع أول مشاهد "شاهين" فى مسلسل لام شمسية، استطاع من حركاته وتحركاته ولمساته فى إرسال الكثير من الرسائل، فهو الصديق الوفى اللطيف وهو نفس الصديق الذى يجب أن تعد أصابعك بعد مصافحته، ولعل كل تلك المشاعر والأحاسيس التى نجح فى إيصالها للمشاهدين فقط فى بضعة مشاهد بالحلقة الأولى من المسلسل، فما بال باقى الاثنى عشر حلقة المنتظرة!

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