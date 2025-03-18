شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: مصطفى شعبان كان حريصا على إتقان اللهجة الصعيدية بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا فؤاد: "الحمد لله أجد ردود فعل جميلة للغاية على مسلسل حكيم باشا وأحداثه، وأنا لا أجسد فى العمل شخصية فتاة صعيدية، فطبيعية دورى مختلفة، لكن زملائى جميعهم كانوا حريصين على إتقان اللهجة بشكل صحيح، ومنهم بالطبع مصطفى شعبان، فمن خلال متابعتى لردود الفعل وجدت استقبالا كبيرا وترحيبا من الجمهور، وحماسا لمتابعة العمل".

وأضاف دينا لـ"الخليج 365": "بصراحة شديدة لمست مدى تعب واجتهاد مصطفى شعبان لتجسيد الشخصية، فهو كان يعرف أنه أمام تحدٍ خاص فى أول مرة يجسد بها شخصية صعيدية".

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، أحمد بسيم، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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