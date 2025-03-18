شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 3.. استقالة ياسمين صبري مقابل 2 مليون جنيه من نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 3، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مواجهة "زينب" ياسمين صبري لزوجها "اسامة" نيقولا معوض بعدما أخبرها بأنه المتسبب فى استقالتها.

عنفت "زينب" "أسامة" بشدة وطلبت منه أن يتحدث مع "مستر رمزي" ويعيدها للعمل مرة أخرى، وأخبرها بأن عملها تتقاضى عليه أجراً 6 آلاف صافي، وفي خلال 20 عام يساوى مليون ونصف، ليعطيها شنطة بها 2 مليون جنيه ويغادر المنزل.

وشهدت الحلقة حديث "زينب" ياسمين صبري مع زوجها "اسامة" نيقولا معوض، وأخبرته بأنها ستفتح هاتفها وتتحدث إلى اهلها ولصديقتها نانسى، بعدما قامنة بمنع الاتصالات اثناء فترة شهر العسل.

طلب "أسامة" من زينب" الدخول لغرفتها بسبب حضور مدير مكتبه لإطلاعه على بعض الأوراق، وفى ذات الوقت اتصلت "نانسى" مها نصار بـ "زينب" وأخبرتها عن سبب تقديم استقالتها وأنها ارسلت إيميل على مستر رمزى، لتتعجب "زينب" مما تسمعه وتظن أن إيميلها تم اختراقه، لتكتشف بعد ذلك أن السب فى ذلك هو زوجها "أسامة".

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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