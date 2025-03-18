شكرا لقرائتكم خبر عن أنور عبد المغيث: حدوتة البطل الشعبى قادرة على جذب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والسيناريست أنور عبد المغيث خلال حواره باليوم السابع: "ألف ليله وليلة كان تحديا شخصيا لدىّ مع النص، لأنني كنت مطالبا أن أواجه الإبداع السابق الذي قُدم لألف ليله وليلة سواء في التلفزيون أو أي وسيط آخر، والذي قدمهم أساتذة كبار تعلمنا منهم وتربينا على أيديهم، أما التحدى الثاني كان هل الأدب الشعبي وحدوتة البطل الشعبي قادرة على التفاعل وجذب الشباب الجديد الذي تربى في ظل السوشيال ميديا والعالم الرقمي، وهذه التجربة كان ردها نعم قادر، فأنا كان لدي دائماً إحساس أننا لو شعرنا الموضوع بشكل جيد وسردناه بشكل محكم سيستجيب الجميع لها، وذلك لأن الحدوتة تمتلك سحرها الخاص".

وتابع: "إذا رأينا إقبال الجمهور على السينما الأمريكية التي تقدم الحواديت الخرافية والتي توجه للجمهور الأمريكي والجمهور الأوروبي من الشباب، فهم بالفعل قد حققوا مشاهدات كبيرة جداً، لذا فإن تقديم حدوتة مثل جودر التي لديها سحر خاص إذا قدمناها بمستوى بصري وسردي لائق ستلاقي تفاعل الجمهور لأنها تناقش شيئا لصيقا لروح الإنسان، وهي منطقة الشغف، وكما قالت شهريار هناك شيئان لن يتوقفا وهما الزمن والحكايات، فلو استطعنا أن نحكى بشكل جيد سنستطيع أن نجذب أي متابع وهذا ما حدث مع جودر الذي جدي حتى الجمهور الروسي عندما قاموا بترجمة المسلسل إلى اللغة الروسية، هؤلاء الذين يمتلكون ثقافة مختلفة يقوموا بمتابعة المسلسل بنفس الشغف للجمهور العربي".

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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