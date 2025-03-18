شكرا لقرائتكم خبر عن أنور عبد المغيث: نجاح مسلسل جودر بجزئيه فاق كل توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب أنور عبد المغيث خلال حواره باليوم السابع أن نجاح مسلسل جودر فاق كل توقعاته، حيث قال: "لم أتوقع هذا الحد من النجاح، كنت أتوقع نجاحه بالفعل ولكن ليس بهذا الشكل، وتوقعي جاء لأنني رجل صنايعي وحرفي في الحدوتة والحكاية الشعبية، وأنا أحد ملاك ألف ليله وليلة، ليس على مستوى طبعاته التي جمعتها من بلاد العالم، ولكن على مستوى مفاتيح ألف ليله وليلة أيضا، كيف تعطيك الحدوتة مفاتيحها وشفراتها".

وتابع: "فحواديت ألف ليله وليلة الثلاثة كل واحدة فيهم لها شفرة وكود خاص، فنحن نتحرك داخل لحظة تاريخيّة بها همومها وأحلامها وطموحاتها، والفن لا يكتب ولا يمارس من فراغ، فنحن نمارس الفن الآن وهنا، لذا كان لابد من إحساسنا بالمسئولية أمام القيمة التي نقدمها والإنسان والوطن والثقافة والحضارة، كل هذه الهموم انعكست بشكل أو بأخر على معالجتنا للمسلسل".

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان2025