شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. مصطفى شعبان يستمع إلى نصائح والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، العديد من الأحداث، حيث بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حكيم باشا، بتهديد "بحر - محمد نجاتي" لـ"عوف - أحمد بسيم" بعد رفضه قتل "ياسين - ميدو عادل"، حيث قال له إذا رفضت قتل "ياسين - ميدو عادل" سوف يبحث شخص آخر ليقتلهما هما الاثنين سويا، فوافق "عوف - أحمد بسيم" وأخذ منه المسدس.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حكيم باشا، حديث "غزل - دينا فؤاد" مع "برنسة - سهر الصايغ"، والتي قالت لها أنها لا تريد ترك المال وحق ابنها، ولكن "برنسة - سهر الصايغ" قالت لها إن كبيرهم "حكيم - مصطفى شعبان" هو الذي قال أنه لا يريد المال.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، نصائح والد "حكيم - مصطفى شعبان" له "رضوان الباشا - أحمد صادق"، بأنه لا يتراجع في قرار ترك المال، وأنه كان دائما يدعي له بأن يبتعد عن الشر والمال الحرام.

وانتهت الحلقة على دخول "متعب - فتوح أحمد" غرفته وجد ابنه "بخيت - سيد التيتي" منتظره وقال له إن نهاية "حكيم - مصطفى شعبان" تقترب وسوف يصبح والده هو الكبير.

ويعرض مسلسل حكيم باشا يومياً علي شبكة قناة cbc العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.



مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. مصطفى شعبان يستمع إلى نصائح والده



مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. مصطفى شعبان يستمع إلى نصائح والده



مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. مصطفى شعبان يستمع إلى نصائح والده