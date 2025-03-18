شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودتها للحجاب للمرة الثالثة.. حلا شيحة تثير الجدل وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد تثير النجمة حلا شيحة الجدل في الوسط الفني والإعلامي، بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها الحجاب للمرة الثالثة، مما أثار العديد من التساؤلات من متابعيها، فطالما اعتبرت حلا شيحة رمزا للجرأة في اتخاذ القرارات دون أن تكترث لآراء الجمهور.

وردت النجمة حلا شيحة على متابيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرارها، حيث أكدت: "أحب الحجاب جدا، وذلك بسبب حبي للقرأن الذي أفهم معانيه بشكل جيد"، كما كشفت عن رؤيا قد شاهدتها وهي تبلغ من العمر 23 عاما حيث رأت يوم القيامة وبعدها قررت قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، وأكدت أن كل حاجة في القرأن واضحة وضوح الشمس، وأن كل الأحداث التي تدور حولنا تجعل لدينا مسئولية كبيرة.

ويعد آخر أعمال النجمة حلا شيحة مسلسل إمبراطورية ميم ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

يشارك مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة