شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 3.. عمرو عبد الجليل يخطف شقيقة أحمد مكى ويهدده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثا مختلفة، حيث هاتف الخواجة (عمرو عبد الجليل) شمس ليسأل عن إيجاد الساعة، ليرد شمس إنه سيحصل عليها غدا، إلا أن الخواجة قام بخطف شقيقة شمس وهدده إن تأخر فى جلب الساعة.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.



مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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