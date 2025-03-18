شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 3.. ياسمين صبرى تكتشف استقالتها من العمل والسبب زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 3، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، حديث "زينب" ياسمين صبري مع زوجها "أسامة" نيقولا معوض، وأخبرته بأنها ستفتح هاتفها وتتحدث إلى أهلها ولصديقتها نانسى، بعدما قام بمنع الاتصالات أثناء فترة شهر العسل.

طلب "أسامة" من زينب" الدخول لغرفتها بسبب حضور مدير مكتبه لإطلاعه على بعض الأوراق، وفى ذات الوقت اتصلت "نانسى" مها نصار بـ"زينب" وأخبرتها عن سبب تقديم استقالتها وإنها أرسلت إيميل على مستر رمزى، لتتعجب "زينب" مما تسمعه وتظن أن إيميلها تم اختراقه، لتكتشف بعد ذلك أن السب فى ذلك هو زوجها "أسامة".

وشهدت الحلقة إخفاء "أسامة" نيقولا معوض عن إلغائه للسفر، وفى صباح اليوم استيقظت "زينب" ياسمين صبري وظنت بأن موعد الطائرة فاتها.

وأخبرها "أسامة" بأنه أخفى عنها إلغاء حجز الطيارة لتضارب وقت زواجهما، ولم يستطع حجز رحلة أخرى، وتحدث معها بأنه عاش وحيدا لسنوات، وأنه يشعر بالسعادة معها، وقرر أن يقضي شهر العسل بالمنزل، واستمر فى منعها عن الرد على هاتف والدتها "فاطمة" وفاء عامر، والتى عبرت عن شعورها بالقلق عليها بسبب عدم الدر.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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