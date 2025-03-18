شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 3.. ياسمينا العبد تواجه أمينة خليل بسبب والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول زينة (ياسمينا العبد) كشف حقيقة ما حدث لوالدها وسام (محمد شاهين)، فتذهب لنيللي (أمينة خليل) لمواجهتها محاولة معرفة ماذا حدث، ولكنها ترفض إخبارها وتتهرب من الحقيقة، فتذهب ياسمينا العبد للمستشفى للاطمئنان على والدها وسط انهيارها، وذلك خلال أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 3.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.



مشهد قوي لياسمينا العبد في مواجهة أمينة خليل بلام شمسية



مشهد قوي لياسمينا العبد في مواجهة أمينة خليل بلام شمسية