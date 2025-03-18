شكرا لقرائتكم خبر عن أنور عبد المغيث: جودر نجح عالميا لأنه يعزف على هموم إنسانية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب أنور عبد المغيث عن سبب الصدى العالمي الذي حظى به مسلسل جودر حيث قال: "لأنك تعزف على هموم إنسانية وعلى مشتركات الإنسانية التي تتساوى وتتقارب فيها الحضارات المختلفة، فلو ذهبنا لأي ثقافة سنجد أن البطل الشعبي هو حامل القيمة الإنسانية، الإنسانية لا خلاف لديها في القيم الإنسانية العليا، ولكن الخلاف في التفصيلات الإجتماعية، والهموم الزمنية وغيرها ولكن قيمة البطولة قيمة خالدة وقيمة الإنسانية قيمة خالدة وقيمة الوفاء بالعدل قيمة خالدة، ففي أوربا جودر يحقق مشاهدات عالية جدا وهذا دليل ان الهموم الإنسانية مشتركة".

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة"، حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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