شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 4.. حازم يساعد عايشة فى تصليح سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، أن تصلح سيارتها فى الجامعة ولكنها لم تدور، ليعرض عليها دكتور حازم "نور محمود" تصليح سيارتها في ورشة خاصة بأحد أصدقائه.

وعندما يذهب معها إلى الورشة تتحدث معها زوجة صاحب الورشة نادية عن تفاصيل كثيرة في حياتها وسألتها عن والديها، وأحرجتها في العديد من الأسئلة لتتركهم وتذهب.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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