فيلمان يحجزان مكانهما مبكراً

أبطال وصُنّاع فيلم "الصفا الثانوية بنات"

https://www.instagram.com/p/DHWVlUoMwgG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHWVlUoMwgG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHWVlUoMwgG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:21 مساءً - أيامٌ قليلة، وينطلق موسم، حيث يحرص فيه عدد كبير من النجوم على التواجد فيه، باعتباره من أهم المواسم السينمائية على مدار العام كله، ويحظى بإقبالٍ جماهيري كبير.وبدوره، كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع داخل غرفة صناعة السينما، القائمة الأولية لأفلام عيد الفطر 2025، موضحاً لـ"الخليج 365"، أن الأمور لم تتضح بعد، بينما هناك فيلمان تأكد طرحهما، الأول بعنوان "الصفا الثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع، والذي انتهى من تصويره قبل أيامٍ قليلة.فيلم "" يشارك في بطولته إلى جانبكل من: أوس أوس، سارة الشامي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشابات، وكذلك ضيوف الشرف، مثل أحمد حاتم، وعصام الحضري، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يمكنك قراءة.. عصام عمر.. صاحب رحلة فنية تخطت محطات من اليأس والإحباط

"سيكو سيكو" يجمع عصام عمر وطه دسوقي

https://www.instagram.com/p/DHV6mQJg2ci/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHV6mQJg2ci/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHV6mQJg2ci/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفلام جديدة قريباً

وكشف محمود الدفراوي، أنّ الفيلم الثاني الذي حجز مكانه في الموسم المرتقب، هو "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، ويجسد عصام عمر خلال الأحداث دور شاب يعمل في شركة شحن خلال الأحداث، فيما يظهر طه دسوقي بشخصية Gamer.وأشار إلى أنّ هناك أفلاماً أخرى من المُقرر طرحها في موسم أفلام عيد الفطر 2025، لكن لم يتم الإعلان عنها بعد، حيث إن الخريطة النهائية لقائمة الأفلام ستتضح خلال الأيام القليلة المُقبلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»