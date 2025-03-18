نهاية السلسلة الدرامية.. تعرفوا على الموعد النهائي للحلقة الأخيرة من مسلسل طائر الرفراف

القرار النهائي بخصوص مسلسل "طائر الرفراف"

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طائر الرفراف-Yalı Çapkını

View this post on Instagram A post shared by Yalı Çapkını (@yalicapkiniresmi)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:21 مساءً - صعود وهبوط، وقرارات متأرجحة من القائمين على المسلسل التركي الشهيربطولة عفراء ساراتش أوغلو ومارت رمضان ديمير، بين إنهائه بسبب قلة مشاهدات موسمه الثالث، وبين استمراره بسبب النجاح العالمي الذي حققه خارج تركيا، حتى فاجأ صناع العمل جمهوره بالقرار النهائي.تم الإعلان صباح اليوم عن الموعد النهائي للحلقة الأخيرة لمسلسل "طائر الرفراف"، والذي سيتوقف عند الحلقة 101، أي بعد 3 حلقات، وذلك بسبب انخفاض المشاهدات، والتفاعل الضعيف من الجمهور على الموسم الثالث.كما أكدت الشركة المنتجة عدم وجود موسم رابع، ورغم حزن قطاع كبير من الجمهور الذين تعلقوا بالمسلسل على مدار مواسمه الثلاثة، إلا أن القطاع الأكبر كان مؤيداً لانتهاء المسلسل بسبب ضعف الحبكة الدرامية في الحلقات الأخيرة.وفسر بعض النقاد الفنيين، أن ضعف الموسم الثالث كان بسبب الحبكة المبنية على أحداث مثل الانفصال والمصالحة والخيانة بين فريد وسيران وخيانة بعضهما البعض مع أقرب الناس، مما جعل الجمهور يشعر بالنفور.يمكنك قراءة: نسليهان أتاغول "جاسوسة" في مسلسلها الجديد.. تعرفوا إلى قصته

مسلسل "طائر الرفراف" اعتبره الكثيرون ضمن العوامل الأساسية التي أعادت المسلسلات التركية إلى الصدارة، فمنذ سنوات طويلة كانت المسلسلات التركية في المراكز الأولى عالمياً من حيث الشعبية، ولكن فقدت هذا البريق حتى عام 2022 تقريباً، وبعد بث الموسم الأول من مسلسل "طائر الرفراف" في 23 سبتمبر 2022 إلى 9 يونيو 2023، حقق مشاهدات كانت تفتقدها الدراما التركية، كما حققت الحلقة الأخيرة منه نسب مشاهدات "تاريخية"، واعتلت المركز الأول في أكثر الحلقات الأخيرة مشاهدة بين المسلسلات التركية.

تدور قصة المسلسل حول عائلتين تنتميان إلى طبقات اجتماعية مُختلفة؛ عائلة فريد كورهان، الفتى المدلل الذي يتمتع بثراء فاحش، ويجلب المتاعب لعائلته التي تتمتع بصيت واسع في إسطنبول، لذلك قرروا أن يزوجوه من فتاة تنتمي إلى عائلة بسيطة من مدينة غازي عنتاب، وتُدعى هذه الفتاة "سيران"، وتزوج الاثنان رغماً عنهما بأمر من العائلتين.

انتقلت سيران في العيش بقصر عائلة كورهان في إسطنبول، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلتين، التي لم تهدأ على مدار الـ3 مواسم، حتى بعد أن وقع الثنائي في الحب، إلا أن الصعوبات ظلت تلاحق علاقتهما المستحيلة، كما يسلّط المسلسل الضوء على الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية التي تحملها النفس البشرية.

المسلسل من بطولة عفراء ساراتش أوغلو في دور سيران، ومارت رمضان ديمير في دور فريد، وإمري ألتوغ، وجانسو باكير، وأوزنور سيرتشيلار.



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