ستيفاني عطا الله ضيفة الحلقة الجديدة من رامز إيلون مصر

مقلب رامز جلال بـ ستيفاني عطاالله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:21 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع عبر قناة " MBC مصر"وكان ضيفة الحلقة الفنانة اللبنانيةوالتي تعرَّضت لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.وتناولإطلالة ستيفاني عطا الله وملامحها بسخريته المعتادة، قائلاً: "هل في لبنان بيضيفوا حاجة ‏للمياه؟ إحنا لازم نوقف عن أكل الفول!"، في إشارة إلى جمالها.ثم تابع رامز مُتهكّماً على إطلالتها قائلاً: "إيه السواد ده إنت جاية هالووين؟ وعاملة تسريحة شجرة ‏الكاكاو، ولابسة حزام جلد خرتيت، والبوت ‏بيفكرني بالراحل فؤاد المهندس في فيفا زلاطة‏".

وظهر رامز جلال متنكّراً على هيئة إنسان آلي وخلال الحلقة تعرّضت ستيفاني الله لمقلبٍ جديد، حيث ‏تم ربطها بعمود طويل وتغليف جسدها بشريط لامع.بعد ذلك، قام رامز برش سائل أصفر على وجهها، مدّعياً أنه مادة كاوية، ما دفعها للصراخ ‏والبكاء قائلة: "شو بدك مني ومن وجهي؟‏!".

وعندما كشف رامز عن هويّته، صرخت ستيفاني قائلة: "عندي خوف من المرتفعات، إنت ما عندك ‏قلب!‏ "‏

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ستيفاني عطاالله: أجري يحدد بناءً على طبيعة العمل

تفاصيل برنامج "رامز إيلون مصر"

تطرّق رامز جلال في أسئلته إلى موضوع أجرها، سائلاً إياها إن كانت تشترط أن يتجاوز أجرها أجر الفنانة ‏نادين نسيب نجيم، فأجابت: "بالطبع لا، فأجري يُحدّد بناءً على طبيعة العمل".‏كما سألها عن مشهد مثير أدّته في مسلسل "كريستال"، لتردّ قائلاً: "عيدنا هذا المشهد مرتين ثلاثة، ‏وخطيبي عنده ثقة في".‏ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح، والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي ‏وأحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى في شخص آخر.حيث يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة ‏المقالب الشهيرة الخاصة به؛ حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون ‏مصر".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».