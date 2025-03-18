ستيفاني عطا الله ضيفة الحلقة الجديدة من رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:21 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع عبر قناة " MBC مصر"وكان ضيفة الحلقة الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا لله والتي تعرَّضت لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.
ثم تابع رامز مُتهكّماً على إطلالتها قائلاً: "إيه السواد ده إنت جاية هالووين؟ وعاملة تسريحة شجرة الكاكاو، ولابسة حزام جلد خرتيت، والبوت بيفكرني بالراحل فؤاد المهندس في فيفا زلاطة".
وظهر رامز جلال متنكّراً على هيئة إنسان آلي وخلال الحلقة تعرّضت ستيفاني الله لمقلبٍ جديد، حيث تم ربطها بعمود طويل وتغليف جسدها بشريط لامع.بعد ذلك، قام رامز برش سائل أصفر على وجهها، مدّعياً أنه مادة كاوية، ما دفعها للصراخ والبكاء قائلة: "شو بدك مني ومن وجهي؟!".
كما سألها عن مشهد مثير أدّته في مسلسل "كريستال"، لتردّ قائلاً: "عيدنا هذا المشهد مرتين ثلاثة، وخطيبي عنده ثقة في".
حيث يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة المقالب الشهيرة الخاصة به؛ حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون مصر".
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مقلب رامز جلال بـ ستيفاني عطااللهوتناول رامز جلال إطلالة ستيفاني عطا الله وملامحها بسخريته المعتادة، قائلاً: "هل في لبنان بيضيفوا حاجة للمياه؟ إحنا لازم نوقف عن أكل الفول!"، في إشارة إلى جمالها.
ثم تابع رامز مُتهكّماً على إطلالتها قائلاً: "إيه السواد ده إنت جاية هالووين؟ وعاملة تسريحة شجرة الكاكاو، ولابسة حزام جلد خرتيت، والبوت بيفكرني بالراحل فؤاد المهندس في فيفا زلاطة".
وظهر رامز جلال متنكّراً على هيئة إنسان آلي وخلال الحلقة تعرّضت ستيفاني الله لمقلبٍ جديد، حيث تم ربطها بعمود طويل وتغليف جسدها بشريط لامع.بعد ذلك، قام رامز برش سائل أصفر على وجهها، مدّعياً أنه مادة كاوية، ما دفعها للصراخ والبكاء قائلة: "شو بدك مني ومن وجهي؟!".
وعندما كشف رامز عن هويّته، صرخت ستيفاني قائلة: "عندي خوف من المرتفعات، إنت ما عندك قلب! "
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ستيفاني عطاالله: أجري يحدد بناءً على طبيعة العملتطرّق رامز جلال في أسئلته إلى موضوع أجرها، سائلاً إياها إن كانت تشترط أن يتجاوز أجرها أجر الفنانة نادين نسيب نجيم، فأجابت: "بالطبع لا، فأجري يُحدّد بناءً على طبيعة العمل".
كما سألها عن مشهد مثير أدّته في مسلسل "كريستال"، لتردّ قائلاً: "عيدنا هذا المشهد مرتين ثلاثة، وخطيبي عنده ثقة في".
تفاصيل برنامج "رامز إيلون مصر"ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح، والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي وأحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى في شخص آخر.
حيث يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة المقالب الشهيرة الخاصة به؛ حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون مصر".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».