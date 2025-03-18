شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يشيد بمسلسل لام شمسية: عمل فنى صادم وشديد الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المؤلف والسيناريست تامر حبيب، بوست عن مسلسل لام شمسية الذى ينافس فى سباق موسم دراما رمضان 2025، وبدأ عرضه فى النصف الثانى من الموسم الرمضاني.

وكتب تعليق: "لام شمسية عمل فنى صادم و شديد الأهمية، لا يقل جودة و تأثير وإبداع عن اى مسلسل مهم على اى منصة دولية، بل يزيد و يزيد و يزيد".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.



تامر حبيب

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