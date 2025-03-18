شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. حازم في ورطة بسبب علاقته بـ شهد والان مع تفاصيل الخبر

وضع حازم (محمود ياسين جونيور) نفسه في ورطة كبيرة بسبب علاقته غير المشروعة من شهد (منة عرفة)، حيث تطور الأمر فى الحلقة الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بعدما قابل شهد كالعادة في استطبل الخيل، ويخبر شهد أنه غير راض عما يفعلانه، وأن هذه العلاقة لابد أن تنتهى، إلا أن شهد تعنفه بأن الأمر لم يعد من الماضي وأنه في حالة تركه لها ستفضحه.

وأثناء تواجد حازم وشهد في الاستطبل يظهر موسى ابن عم شهد في الخارج وهو يصورهم، وبعد عودة حازم إلى الفيلا، يرسل له رقم مجهول صور وفيديوهات له مع شهد أثناء علاقتهما، ليرتبك حازم ويتوتر ويتصل مباشرة بشهد، ويخبرها بما حدث، لتتظاهر شهد أنها مرتبكة ومتوترة وتحاول إيهامه أن الأمر خطير، وإذا وصل إلى والدها سيقتلهما.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة بين يوسف (خالد سليم) وزوجته رقية العسكرى (نيكول سابا) بعد عودتها للفيلا، حيث يصر يوسف على معرفة سبب تواجدها في روما وكذبها عليه بعدما أخبرته أنها في لندن، ويريد أن يعرف أيضاً من قابلت هناك، فيما تريد رقية معرفة سبب ذهاب يوسف إلى ليل في الاستراحة الخاصة بها وفى وقت متأخر.

تدعى رقية أنها ذهبت الى روما من أجل اجراء بعض الفحوصات الطبيبة بسبب شكلها باصابتها بالسرطان، وأنها قابلت طبيب صديقها هناك، وتؤكد له أنها اطمئنت بعدم وجود شيء، وتم الاتفاق على هذه الكذبة مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله)، فيما يطلب يوسف منها أن تؤكد له ذلك لترد بأنها ستجعله يتأكد ولكن وقتها لن تكمل معه وستنفصل عنه، ويصدق يوسف ما قالته رقية.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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