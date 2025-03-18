شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 3 من مسلسل لام شمسية.. حلم غامض يراود نيللى ووالدة يوسف تأخذه لمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، بمشهد حلم يراود "أمينة خليل – نيللي" وهى تبحث عن الطفل يوسف فى كل ارجاء الشقة بينما لا تجده، وهو ما يماثل الحلم الأول الذى راودها فى اول مشهد بالحلقة الاولى، ليرن جرس الهاتف وسط حالة من الغموض والريبة تحاوط "نيللي" لتفاجئ بالطفل يوسف أمامها وهو فى حالة من العنف الجسدى تظهر على وجهه.

وسرعان ما شهدت الحلقة حضور "هبة" والدة الطفل يوسف، التى حضرت لمنزل نيللى وطارق للجلوس مع الطفل يوسف ومعرفة كواليس الواقعة، لتطالب نيللى باصطحاب الطفل يوسف، حتى خروج والده "احمد السعدنى – طارق" من السجن.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف في حلم نيللي



نيللي والطفل يوسف



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