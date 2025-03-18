شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: التعاون مع ريهام حجاح سلس ويحيى إسماعيل محترف ومحمد ناير استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد مجدى الذى شارك فى بطولة مسلسل أثينا الذى عرض فى النصف الأول من دراما رمضان 2025، إن التعاون مع النجمة ريهام حجاج سلس وجميل ونادرا ما يتعامل مع زميل ويكتسبه كـ صديقة واخت حقيقة، بالإضافة إلى أنه سعيد بـ وجود الشباب المشاركين فى العمل".

وتابع مجدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: "المخرج يحيى إسماعيل مخرج مسلسل أثينا، متميز فى شيئان نادرا وجودهما فى شخص محترف وهو وجود الحكمة والخبرة المشابهه لأكبر المخرجين، ممزوجة مع درجة من روح الشباب تمكنه من الوصول إلى لغة معاصرة للتعبير عن نفسه، والتعبير عن جيل أصغر منه، أما المؤلف محمد ناير فهاتفته بعد انتهاء المسلسل وشكرته على مجهوده لأنه تمكن من الوصول للغة الجيل الجديد، فـ هو كاتب استثنائى.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشرى، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه فى منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدى، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد على، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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