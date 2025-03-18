شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 4.. أيمن يحكى قصة نسمة لـ عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى أيمن " أحمد عصام السيد" خلال أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، لعايشة " دنيا سمير غانم" قصة نسمة " أميرة أديب " فى الجامعة و كيف اتشهرت بعد أن اتهمت أحد الطلاب واسمه تيمور بالتحرش بها ثم اترفد من الجامعة و هى اشتهرت و أصبحت ديفا.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON فى تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحًا والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها فى تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها فى المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التى تمنعها والدتها من استكمال تعليمها فى مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكى وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندى وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسى عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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