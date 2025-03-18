شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية.. بدء تحقيقات النيابة مع طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، بمشهد بداية التحقيقات مع "احمد السعدني – طارق" في مقر النيابة ومعرفته بأن "محمد شاهين – وسام" مازال في غيوبة بعد مشاجرتهما وتعديه بالضرب عليه.

وسرعان ما وجه وكيل النيابة تساؤلات حول اذا كان المجني عليه قد تحرش بالطفل يوسف، ليقول "طارق" إنه لم ير أي تحرش وسط كثير من الغموض، لتنتقل الاحداث بعد ذلك إلى مفاجأة"طارق" بتقديم بلاغ هتك عرض الطفل يوسف والمقدم من "أمينة خليل – نيللي".

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج والتعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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