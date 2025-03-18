شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 3.. فتحى عبد الوهاب يخفى ريهام عبد الغفور فى مخزن حوش عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، تعرض حماده "فتحى عبد الوهاب" لصدمة بعد سقوط زوجته هند "ريهام عبد الغفور" على الأرض مغشيا عليها والدماء تملئ الأرض بعد أن ضربها على رأسها بالمسدس.

واتصل حماده "فتحي عبد الوهاب" بالشيخ مصطفى "احمد عبد الحميد" وأمره بجلب السيارة ومفاتيح مخزن حوش عيسى حتى يضع زوجته فيه خوفا من أن يتسرب أمر إصابتها للأسرة أو الشرطة.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، شهدت قسم حسن "إياد نصار"، لهند "ريهام عبد الغفور"، أنه لم يحب غيرها، لا إيطالية ولا غيرها، وأنه ظل في السجن 7 سنوات ولم يفكر في أحد مثلها.

وردت هند بأن حمادة "فتحى عبد الوهاب" والد البنتها وطفل سيأتى بعد شهور، وطلبت منه أن يبتعد ويسافر خارج البلاد، ليفاجأ حمادة بوقوف حسن مع زوجته، وهدد حمادة "فتحي عبد الوهاب"، لحسن "إياد نصر"، بألا يذكر اسم زوجته هند "ريهام عبد الغفور"، وإلا سينهى حياته.



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