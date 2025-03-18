شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية.. طارق يوعد نيهال بالزواج بعد حملها بمحبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، مشهد جمه بين الفنانة ثراء جبيل "نيهال" مع النجم أحمد السعدنى "طارق" فى قسم الشرطة حيث يخضع الأخير للحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترفت الاولى بحملها فى طفل منه ليطالبها "طارق" بالصبر حتى انتهاء التحقيقات وسيتزوجها فى إشارة إلى أن علاقتهم كانت غير شرعية.

لتنتقل الأحداث إلى العناية المركزة فى المستشفى التى يخضع فيها "محمد شاهين – وسام" للغيبوبة، حيث زارته ابنتها "زينة" فى مشهد مؤثر تطالبه بالاستيقاظ من الغيبوبة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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ثراء جبيل



طارق في الحبس