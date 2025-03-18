شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. صدام جديد بين رقية وعائلة أبو العزم والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث فى الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بعدما حدث صدام جديد بين رقية العسكرى (نيكول سابا) مع عائلة زوجها يوسف أبو العزم (خالد سليم) وذلك بعدما اجتمع بها عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) وزوجته إجلال (أنوشكا) للتحدث معها فى الطريقة التى تعاملت بها من ابنهم فارس بمغادرة الفيلا لمجرد سؤال يوسف لها عن سبب سفرها إلى روما بدون علمه.

يؤكد عبد العزيز أبو العزم وإجلال أن كرامة ابنهما يوسف فوق كل شيء وأن رقية تصرفت بشكل مبالغ فيه وبه عدم احترام لزوجها وللعائلة جميعا، بينما ترى رقية أنها مفترض أن يكون وضعها أفضل من ذلك خاصة وانها تضح أموال للشركة طوال الوقت ودخلت فى مشادة كلامية بينهما ويبدو أن العلاقة ستشهد توتر أكبر خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، ذهاب فارس (كريم فهمى) إلى الجونة فى مهمة عمل واصطحب معه مديرة مكتبه فرح (بسنت شوقي)، ومديرة المبيعات كاريمان العسكرى (إنجى كيوان)، وتعتقد فرح أن هذه فرصة مناسبة للتقرب أكثر من فارس، ولكن فى نفس الوقت وجود كاريمان كان عائقًا أمامها لاسيما وأن كاريمان ترغب هى الأخرى فى الفوز بقلب فارس.

تقرر فرح الكشف عن مشاعرها تجاه فارس إلى أختها ليل، وتتصل بها وتخبرها بأنها تحب فارس أبو العزم، وسط صدمة كبيرة من ليل التى لم تستطع الرد بأى شيء لتنتهى الحلقة على هذا المشهد، ويبدو أن هذا الحدث سيكون نقطة تحول كبيرة فى سير الأحداث خلال الحلقات المقبلة، لاسيما وأن ليل تشعر هى الأخرى بمشاعر تجاه فارس ولكن لم تعترف لأحد بذلك حتى الآن.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

وخلال أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حدثت مواجهة بين يوسف (خالد سليم) وزوجته رقية (نيكول سابا) بعد عودتها للفيلا، حيث يصر يوسف على معرفة سبب تواجدها فى روما وكذبها عليه بعدما أخبرته أنها فى لندن، ويريد أن يعرف أيضًا من قابلت هناك، فيما تريد رقية معرفة سبب ذهاب يوسف إلى ليل فى الاستراحة الخاصة بها وفى وقت متأخر.

تدعى رقية أنها ذهبت إلى روما من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبيبة بسبب شكها باصابتها بالسرطان، وأنها قابلت طبيب صديقها هناك، وتؤكد له أنها اطمأنت بعدم وجود شيء، وتم الاتفاق على هذه الكذبة مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله)، فيما يطلب يوسف منها أن تؤكد له ذلك لترد بأنها ستجعله يتأكد ولكن وقتها لن تكمل معه وستنفصل عنه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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