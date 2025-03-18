شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية.. ميس نادية تواجهه نيللى بمنزلها وتعنفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، تعنيف من "صفاء الطوخى – ميس نادية" للنجمة أمينة خليل "نيللي" فى منزل الأخيرة بعد أن قامت برفد الطفل ومنح نيللى إجازة لمدة شهر، حيث ذهبت إلى منزل نيللى وطارق لتوبيخها على ما فعلته وعلى المحضر الذى قدمته ضد ابنها "محمد شاهين – وسام".

وسرعان ما انتقلت الاحداث إلى مكتب وكيل النيابة، حيث تم استجواب الطفل يوسف، وسؤاله على واقعة التحرش، حيى نفى الطفل كل الأسئلة التى تم توجيها للطفل، ليطلب وكيل النيابة توقيع الكشف الطبى على الطفل يوسف، حيث أن الطب الشرعى هو الفاصل بينهم.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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ميس نادية