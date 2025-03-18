شكرا لقرائتكم خبر عن تتر مسلسل قهوة المحطة يحصد إشادات من الجمهور والعمل يتصدر تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل قهوة المحطة تفاعلًا كبيرًا وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور منذ عرض حلقته الأولى، بالإضافة إلى تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل.

كما حصدت أغنية تتر مسلسل قهوة المحطة (يا وعدى ع الأيام) للفنان الراحل أحمد منيب على إشادات وإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى منذ بداية عرض المسلسل، والتى استعان بها صناع العمل فى رغبة منهم لإحياء واحدة من أهم أغنيات التراث الغنائى المصري.

وشهد المسلسل توالى الأحداث، وبدء التحقيق فى لغز جريمة قتل مؤمن الذى نزح للقاهرة بحثًا عن حلم الشهرة والنجومية الذى يراوده منذ سنين ويسعى له، إلا أنه تحدث له الكثير من المشكلات تبدأ بسرقة حقيبته التى بها مصوغات والدته الذهبيه فور وصوله فى محطة القطار، لتتوالى بعدها الأحداث التى تنتهى بمقتله بعد ظلام دامس فى (قهوة المحطة) لحظة انقطاع الكهرباء الذى لا يتجاوز الثواني.

مسلسل قهوة المحطة من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيرى، وهو بطولة أحمد غزى وأحمد خالد صالح وبيومى فؤاد وهالة صدقى ورياض الخولى وانتصار وحسن أبو الروس وعلاء مرسى وفاتن سعيد وأحمد ماجد ويوسف عثمان وغيرهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن صناع مسلسل قهوة المحطة قبل موعد عرض المسلسل أعلنوا عن مسابقة يقدر قيمتها بمليون جنيه مصرى لمن يصل لقاتل مؤمن، توزع على 20 فائز بقيمة مالية 50 ألف جنيه لكل منهم.