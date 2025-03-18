شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 3 من مسلسل لام شمسية.. ميس نادية توافق على إجازة لـ نيللي وترفد الطفل يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، موافقة صفاء الطوخى "ميس نادية" على إجازة "أمينة خليل – نيللي" في المدرسة، حيث تعمل الأولى مديرة المدرسة التي تعمل فيها الثانية، وهي أيضا والدة "محمد شاهين – وسام" الذي مازال في غيبوبة نتيجة مشاجرته مع "السعدني – طارق" بسبب التحرش بابنه.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مضايقات من زملاء الطفل يوسف له في المدرسة واعتدائهم عليه بشكل غير مبرر، حيث تطورت الأحداث إلى مشاجرات وهي نتيجة لضغوطات يتعرض لها الطفل، ليتم رفده أسبوعا من قبل "ميس نادية – صفاء الطوخي" في معاقبة له ولوالدته على ما تم في حق ابنها "وسام".

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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