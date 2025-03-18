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الحلقة 3 من مسلسل لام شمسية.. ميس نادية توافق على إجازة لـ نيللي وترفد الطفل يوسف

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  • الحلقة 3 من مسلسل لام شمسية.. ميس نادية توافق على إجازة لـ نيللي وترفد الطفل يوسف 1/3
  • الحلقة 3 من مسلسل لام شمسية.. ميس نادية توافق على إجازة لـ نيللي وترفد الطفل يوسف 2/3
  • الحلقة 3 من مسلسل لام شمسية.. ميس نادية توافق على إجازة لـ نيللي وترفد الطفل يوسف 3/3

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، موافقة صفاء الطوخى "ميس نادية" على إجازة "أمينة خليل – نيللي" في المدرسة، حيث تعمل الأولى مديرة المدرسة التي تعمل فيها الثانية، وهي أيضا والدة "محمد شاهين – وسام" الذي مازال في غيبوبة نتيجة مشاجرته مع "السعدني – طارق" بسبب بابنه.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مضايقات من زملاء الطفل يوسف له في المدرسة واعتدائهم عليه بشكل غير مبرر، حيث تطورت الأحداث إلى مشاجرات وهي نتيجة لضغوطات يتعرض لها الطفل، ليتم رفده أسبوعا من قبل "ميس نادية – صفاء الطوخي" في معاقبة له ولوالدته على ما تم في حق ابنها "وسام".

مواعيد العرض والإعادة
يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى  1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسية
يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى. أبطال مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف
الطفل يوسف

 

يوسف
يوسف

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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