شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى بعد نجاح مسلسل أثينا: الذكاء الاصطناعى أداة قد تكون سامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد مجدى الذى شارك فى بطولة مسلسل أثينا الذى عرض فى النصف الأول من دراما رمضان 2025: "أكثر ما يميز مسلسل أثينا، أنه مسلسل مسئول، ويتناول الكثير من الجوانب مثل العائلة، أو القضية الفلسطينية، أو نقل الحقيقة، و تقبل المصائب نفسها، وكيفية التعامل معها بشكل إيجابى".

وأضاف أحمد مجدى لـ"الخليج 365": "الذكاء الاصطناعى أداة، من الممكن أن تكون سامة، أو مفيدة، وهذا هو الأصل فى أى تطور، كل شئ له وجهين، وشخصيا أرى أننا لم نبدأ عصر المعرفة الكامل للذكاء الاصطناعى، لأننا فى مرحلة جمع معلومات ".

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشرى، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه فى منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدى، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد على، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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