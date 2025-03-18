شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 3.. حبس طارق وطلب رباب ويوسف للاستماع لأقوالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، استجواب "أمينة خليل – نيللي" في مقر النيابة، بعد أن اعترفت لوكيل النيابة ان المجني عليه "محمد شاهين – وسام" تحرش بالطفل يوسف وأنها قد رأته في غرفة نوم الطفل، وسط ارتباك كبير في حديثها لوكيل النيابة.

كما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، حبس المتهم "احمد السعدني – طارق" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والمتابعة مع المجني عليه "وسام" واستدعاء "يسرا اللوزي – رباب" والطفل يوسف للاستماع لأقوالهما.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج والتعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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