شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. فرح تفاجئ أختها ليل بالكشف عن حبها لفارس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، ذهاب فارس (كريم فهمى) إلى الجونة في مهمة عمل، واصطحب معه مديرة مكتبه فرح (بسنت شوقي)، ومديرة المبيعات كاريمان العسكرى (إنجي كيوان)، وتعتقد فرح أن هذه فرصة مناسبة للتقرب أكثر من فارس، ولكن في نفس الوقت وجود كاريمان كان عائقاً أمامها لاسيما وأن كاريمان ترغب هي الأخرى في الفوز بقلب فارس.

وتقرر فرح الكشف عن مشاعرها تجاه فارس إلى أختها ليل، وتتصل بها وتخبرها بأنها تحب فارس أبو العزم، وسط صدمة كبيرة من ليل التي لم تستطع الرد بأى شيء لتنتهى الحلقة على هذا المشهد، ويبدو أن هذا الحدث سيكون نقطة تحول كبيرة في سير الأحداث خلال الحلقات المقبلة، لاسيما وأن ليل تشعر هي الأخرى بمشاعر تجاه فارس ولكن لم تعترف لأحد بذلك حتى الآن.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

وخلال أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حدثت مواجهة بين يوسف (خالد سليم) وزوجته رقية (نيكول سابا) بعد عودتها للفيلا، حيث يصر يوسف على معرفة سبب تواجدها في روما وكذبها عليه بعدما أخبرته أنها في لندن، ويريد أن يعرف أيضاً من قابلت هناك، فيما تريد رقية معرفة سبب ذهاب يوسف إلى ليل في الاستراحة الخاصة بها وفى وقت متأخر.

تدعى رقية أنها ذهبت الى روما من أجل اجراء بعض الفحوصات الطبيبة بسبب شكها باصابتها بالسرطان، وأنها قابلت طبيب صديقها هناك، وتؤكد له أنها اطمأنت بعدم وجود شيء، وتم الاتفاق على هذه الكذبة مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله)، فيما يطلب يوسف منها أن تؤكد له ذلك لترد بأنها ستجعله يتأكد ولكن وقتها لن تكمل معه وستنفصل عنه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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وتقابل حبيب الحلقة 18.. فرح تفاجىء أختها ليل بالكشف عن حبها فارس