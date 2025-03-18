شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 3.. رباب تخضع لعلاج نفسي وابنة وسام تزور نيللي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت "زينة" ابنة "محمد شاهين – وسام" منزل "أمينة خليل – نيللي" لسؤالها على كواليس دخول والدها للمستشفى ودخوله فى غيبوبة، في الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، لترفض "نيللي" الحديث عن الواقعة وتنفيها.

وشهدت الحلقة الثالثة مشهد خضوع "يسرا اللوزي – رباب" الى جلسة مع طبيبها النفسي حيث يتضح أنها تعانى الكثير من الاضطرابات النفسية التي تتناول على أثرها علاجا كثيرا، لتطلب من الدكتور وقف العلاج النفسي لمحاولة فهم ما يدور حولها حيث إن زوجها "محمد شاهين – وسام" متهم بالتحرش بطفل.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج والتعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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