شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 19.. أشجان تفاجئ عبد الستار الكف بأن له ابن منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، تفجير أشجان "عايدة رياض" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما فاجأت عبد الستار الكف "محمد هنيدي" بأن له ابن منها.

ودخل شاب صغير خلال الجلسة التي جمعت عبد الستار الكف وأشجان، وهو يتحدث إليها ويقولها لها "يا ماما"، لتؤكد لعبد الستار الكف أنه ابنه هو أيضا.

وكانت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذى يعرض على منصة watch it ، شهدت شكوى الجن "علاء مرسى" لعبد الستار الكف "محمد هنيدي"، من عدم نومه لوقوعه فى حالة حب، وبطريقة خبيثة تتجسس توحة "نهى صالح" للوصول إلى معلومات، وادعت أنها ستحضر الشاى للكف والجن، وأعرب عبد الستار، أنه يساوره الشك، بأن توحه ورائها سر.

كما شهدت ظهور سليمان أبو الهول "أشرف زكي" يلتقى مقبولة "أسما إبراهيم"، والذى جاء بعد تلقيه اتصالا منها، وسأل سليمان أبو الهول تاجر الآثار "أشرف زكي" عن عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، ولكن مقبولة طلبت أن يكون الحوار بينهما أمامه، وخلال اتصال مقبولة بعبد الستار الكف، ظهرت توحة تتنصت على كلامه، وأخبرت باهر عبد الرحيم غلاب.

والتقى عبد الستار الكف "محمد هنيدي" بسليمان أبو الهول "أشرف زكي"، واستغلت مقبولة الموقف لتخبر ابنتها إنجى بأن والدها عبد الستار الكف يجلس مع تاجر آثار، إلا أن الابنة استدركت بأن والدها محامى ومن الوارد أن يجلس مع أى شخص من أجل القضايا.

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