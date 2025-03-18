شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: انتظروا الصراع الكبير بين غزل وعائلة حكيم باشا فى الحلقات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة دينا فؤاد لـ الخليج 365 إنها أول مرة تخرج من منزلها خلال شهر رمضان، وفوجئت بل انبهرت برد فعل الجمهور على دورها فى مسلسل حكيم باشا، لافتة إلى أنها كانت تتوقع النجاح للمسلسل، لكن ليس بهذا الشكل.

وأضافت دينا فؤاد أن الصراع في الأحداث بدأ، ومن الحلقات المقبلة ستشهد الأحداث صراعا كبيرا بين عائلة حكيم باشا وبينها، وسيرى الجمهور كوارث خلال تلك الصراعات.

وكانت تحدثت دينا فؤاد عن تحضيرات مسلسل حكيم باشا، موضحة أنه بمجرد استلامها للسيناريو، صممت على تقديمه لأن الشخصية لم تقدمها من قبل في الدراما، وتحمست للدور، مشيرة إلى أنه كانت هناك ورشة عمل شاركت فيها مع النجم مصطفى شعبان، والمخرج أحمد خالد أمين والمؤلف محمد الشواف، وتمت مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمسلسل بعمق.

يعرض مسلسل حكيم باشا على CBC يوميا في تمام الساعة 7:15 مساء، مع إعادته في 12:15 بعد منتصف الليل، ثم مجددا في 3:00 عصرا، ويعرض عبر CBC دراما في تمام 9:00 مساء، مع ثلاث إعادات على مدار اليوم، تبدأ في 1:30 صباحا، ثم في 6:00 صباحا، وأخيرا في 10:30 صباحا.

أما على قناة الحياة، فيعرض مسلسل حكيم باشا الساعة 9:30 مساء، وتتم إعادة الحلقة في 2:30 صباحا، ثم مجددا في 9:30 صباحا، إضافة إلى إعادة أخيرة في 1:15 ظهرا.

كما يعرض مسلسل حكيم باشا يوميا عبر منصة Watch It الرقمية.

مسلسل حكيم باشا من بطولة مصطفى شعبان، ودينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت، من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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