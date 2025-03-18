شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 18.. يوسف يطلب من ليل إخبار ابنتهما بوجود أخ لهما والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث طلب يوسف (خالد سليم) من طليقته ليل (ياسمين عبد العزيز) إخبار بناته أن لهن أخا، وهو كريم، من زوجته رقية العسكرى (نيكول سابا)، الذى أحضرته من لندن للعيش في الفيلا، وتطلب ليل وقتا حتى تستطيع اخبار البنات بالأمر، وتسخر من يوسف على عدم رؤية لبناته منذ انفصالهما.

ويخرج للحديقة حيث تتواجد بنات ليل سارة ونور تلعبان في وجود الخادمة نعمة (بتول الحداد)، وفجأة يظهر كريم ويذهب لهما، وعندما تسأل سارة ونور نعمة على الطفل فتخبرهما أنه كريم أخيهما، ولكنها تتراجع وتؤكد أنها كانت تتداعبهما، لتأتى ليل، وفى نفس الوقت رقية التي تعنف الخادمة على الوقوف بكريم مع بنات يوسف سارة ونور.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة بين يوسف (خالد سليم) وزوجته رقية (نيكول سابا) بعد عودتها للفيلا، حيث يصر يوسف على معرفة سبب تواجدها في روما وكذبها عليه بعدما أخبرته أنها في لندن، ويريد أن يعرف أيضاً من قابلت هناك، فيما تريد رقية معرفة سبب ذهاب يوسف إلى ليل في الاستراحة الخاصة بها وفى وقت متأخر.

تدعى رقية أنها ذهبت الى روما من أجل اجراء بعض الفحوصات الطبيبة بسبب شكها باصابتها بالسرطان، وأنها قابلت طبيب صديقها هناك، وتؤكد له أنها اطمأنت بعدم وجود شيء، وتم الاتفاق على هذه الكذبة مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله)، فيما يطلب يوسف منها أن تؤكد له ذلك لترد بأنها ستجعله يتأكد ولكن وقتها لن تكمل معه وستنفصل عنه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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