شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. رقية تكذب على يوسف حول سبب سفرها روما والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة بين يوسف (خالد سليم) وزوجته رقية (نيكول سابا) بعد عودتها للفيلا، حيث يصر يوسف على معرفة سبب تواجدها في روما وكذبها عليه بعدما أخبرته أنها في لندن، ويريد أن يعرف أيضاً من قابلت هناك، فيما تريد رقية معرفة سبب ذهاب يوسف إلى ليل في الاستراحة الخاصة بها وفى وقت متأخر.

تدعى رقية أنها ذهبت الى روما من أجل اجراء بعض الفحوصات الطبيبة بسبب شكها باصابتها بالسرطان، وأنها قابلت طبيب صديقها هناك، وتؤكد له أنها اطمأنت بعدم وجود شيء، وتم الاتفاق على هذه الكذبة مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله)، فيما يطلب يوسف منها أن تؤكد له ذلك لترد بأنها ستجعله يتأكد ولكن وقتها لن تكمل معه وستنفصل عنه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18



وشهدت الحلقة الثامنة عشر، انقاذ رقية العسكرى، ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمى) من الموقف الصعب الذي كانا فيه بدون قصدها، حيث حضرت رقية الى استراحة ليل في الوقت الذى كان يُصر يوسف (خالد سليم) على الدخول، مع وجود فارس داخل الاستراحة، ليرتبك يوسف ويتحرك معها ويترك ليل.

تعنف رقية زوجها يوسف على تواجده في أمام استراحة ليل وتسأله عن سبب حضوره ورغبته في الدخول، حيث تعتقد أنه حنّ إلى طليقته وأراد الحديث معها، وقبل مغادرتها المكان تهدد رقية، ليل بأنها تبتعد عن يوسف تماماً وإلا ستكون هناك تصرفات لن تستطيع تحمل عواقبها، ويغادرا المكان وتنفس ليل وفارس الصعداء ويخرجا من الموقف الذي كانا فيه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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