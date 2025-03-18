شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. رقية تنقذ ليل وفارس من يوسف والان مع تفاصيل الخبر

أنقذت رقية العسكرى (نيكول سابا)، ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمى) من الموقف الصعب الذي كانا فيه وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث حضرت رقية الى استراحة ليل في الوقت الذى كان يُصر يوسف (خالد سليم) على الدخول، مع وجود فارس داخل الاستراحة، ليرتبك يوسف ويتحرك معها ويترك ليل.

تعنف رقية، زوجها يوسف على تواجده في أمام استراحة ليل وتسأله عن سبب حضوره ورغبته في الدخول، حيث تعتقد أنه حنّ إلى طليقته وأراد الحديث معها، وقبل مغادرتها المكان تهدد رقية، ليل بأنها تبتعد عن يوسف تماماً وإلا ستكون هناك تصرفات لن تستطيع تحمل عواقبها، ويغادرا المكان وتنفس ليل وفارس الصعداء ويخرجا من الموقف الذي كانا فيه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17

وشهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، سماع كاريمان العسكرى (إنجي كيوان) حديث شقيقتها رقية (نيكول سابا) مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) والذي كشف فيه الأخير عن حبه الكبير لرقية، وتعاتب كاريمان شقيقتها على ترك خالد طوال الوقت يحبها ويعلق نفسه بها، لترد عليه بأنه يعرف جيدًا أنها لا تبادله نفس الشعور، ولكنها في نفس الوقت لا تستغني عنه في الشغل.

وتواجه كاريمان شقيقتها رقية بسؤال مفاجئ حول طبيعة عملها، حيث إنها إلى الآن لا تعرف ما هو البيزنس الذي تعمل فيه معتقدة أن تجارة الحديد من المستحيل أن تحقق الدخل غير الطبيعي الذي تحصل عليه رقية، إلا أن الأخيرة تتهرب من الإجابة وتحاول إقناعها بأنه تفكر في الطريق الخاطئ، إلا أنه على ما يبدو هذا السؤال سيكون وراءه العديد من الأسرار في الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025